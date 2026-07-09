Little Boogie: “Los veo cantar sobre el barrio cuando viven en un country”
De la cumbia santafesina que heredó de su padre a la fascinación temprana por Michael Jackson, las influencias musicales de Little Boogie desafían los encasillamientos habituales del rap argentino. Con el lanzamiento de su nuevo disco “El Que Compró Perdió”, Little Boogie reflexiona sobre la autenticidad en el rap, las tensiones con la industria y las diferencias entre representar una realidad popular y convertirla en una estética de consumo.