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El interés de los usuarios por el máximo torneo de fútbol

Las búsquedas que disparó el Mundial 2026: los jugadores y las selecciones que ganaron en Google Trends

Desde el comienzo de la Copa del Mundo miles de millones de usuarios recurrieron al buscador de Google para obtener información. Qué fue lo más buscado.

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo fueron los dos jugadores más buscados en Google Trends desde el comienzo del Mundial 2026 FRANCK FIFE. AFP

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