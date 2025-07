Mariano Caloso y Diego Irasusta son dos hombres, dos melómanos, dos seres tímidos, inquietos y extraños que, hace ya 25 años, decidieron convertirse en una unidad creativa. Desde entonces son DJs Pareja, productores, remixers, hacedores de fiestas y los novios de oro de la escena electrónica local.

Con sets siempre seductores, vinilos, discos, colaboraciones finísimas y una proyección internacional enorme, la lista de todo lo que hicieron es infinita. Aun así, lejos de agotarse o vivir en el pasado, los parejas insisten en alimentar la escena nocturna de Buenos Aires y convertirla en una quimera vibrante. Organizan fiestas, invitan DJs internacionales, y hacen de su carrera un espacio en permanente mutación y actualización.

Desde Soy celebramos los 25 años de estas eternas nocheras con una entrevista donde nos comparten su historia, su visión sobre la noche y su amor incondicional por la música.

-Este año se cumplen 25 años de carrera. ¿Cómo lo viven?

Djs Pareja: A veces no podemos creerlo la verdad, 25 años haciendo lo que nos gusta y amamos. No pensábamos que íbamos a llegar a lo que llegamos, o a estar tanto tiempo haciendo tantas cosas. Pero a la vez, no vemos nada con nostalgia, sentimos que estamos siempre vigentes y siempre haciendo cosas nuevas, colaborando con gente nueva y siempre en el camino, o sea nunca sentimos que estamos viviendo del recuerdo del pasado. Literalmente, nos pasa muy seguido de alguien que nos comenta que nos acaba de conocer esa misma noche o hace un mes, nos sentimos nuevos para mucha gente y eso nos gratifica mucho. También nos sentimos muy queridos, algo que tal vez no valorábamos demasiado antes, pero ahora nos hace sentir bien.

-Se conocieron en la mítica discoteca Age of Communication en 1993, me gustaría saber cómo fue esa primera interacción entre ustedes.

-Fue flechazo, amor a primera vista, en la terraza de La Age que funcionaba como chill out. Nos gustamos de inmediato, tanto físicamente como de manera energética. También por los looks quizás. Creemos que estaba fijado que iba a suceder, ya estábamos marcados por el destino.

-¿De donde son cada uno? ¿A qué se dedicaban antes de hacer música?

-Diego es de Wilde, zona sur y Mariano de Florida, zona norte, conurbano cercano, digamos, pero hace 25 años que vivimos juntos en CABA. Antes y durante, y hasta hace muy poco, nos dedicamos a muchas cosas y trabajos, para tener otros ingresos, siempre lo necesitamos, no somos de familias adineradas, somos muy clase media. También sentíamos que tener otras actividades e ingresos, nos daba la libertad de elegir realmente lo que queríamos proponer con Djs Pareja, hace relativamente poco que tomamos a esta actividad como un “trabajo”.

Antes de convertirse en Djs, en los 90, en Miramar

¿Cómo decidieron convertirse en Djs?

-Nosotros nos conocimos en 1993 y ya habíamos empezado a coleccionar discos, éramos y somos melómanos digamos. Amamos la música por sobre todas las cosas. Siempre íbamos a ver bandas, a bailar a discotecas, a las primeras raves, a galerías de arte, a desfiles de moda y eventos. Nos fuimos nutriendo mucho tiempo antes de empezar a ser Djs. Todo eso fue nuestra escuela, aprendíamos mientras salíamos y conocíamos gente. Para finales de los 90 ya empezábamos a ser un poco conocidos en la escena simplemente como clubbers y como pareja, así que teníamos que hacer algo sí o sí. Como lo nuestro era la música, empezamos como djs en el año 2000 impulsados por amigos: Gary Pimiento y el colectivo Escuela De Vuelo (Alejando Ros, Pablo Schanton, Leo García, Gustavo Lamas y Dany Nijensohn), ellos nos incitaron para que nos largásemos. Una vez en una fiesta, el periodista Pablo Schanton con su tono entre irónico y sagaz, le murmuró a alguien, “miralos, podrían ser los Deep Dish argentinos”. Luego nos invitaron a pinchar en la disco Morocco y necesitábamos un nombre. Primero pensamos en algo que tuviera que ver con la idea de dos, doble, dúo. Un día charlando con amigos en la galería Belleza Y Felicidad, tiramos “Djs Pareja” y gritaron que sí. Y quedó, con todo lo que podía implicar llamarse de esa manera. En ese momento se llamaban DJ más su nombre de pila, imagínate.

-¿Podrían describir como fue esa primera vez que tocaron juntos?

-La primera vez fue en la disco Morocco invitados por los chicos de Agencia de Viajes, para su ciclo/fiesta “Escuela de Vuelo”. Tocamos con vinilos y CDs. Esa noche, por ejemplo, Leo García cantó por primera vez “Morrissey”, y antes de nosotros tocó Dani Nijensohn, todo estaba perfecto. Hicimos un “set” muy ecléctico, entre ambient, minimal alemán, electroclash y con toques pop que siempre fue nuestra identidad, algo más cercano a lo que hoy llamaríamos “selector”. Nos fue muy bien y desde ahí no paramos más.

-¿Cómo era la escena cuando arrancaron?

-Cuando nosotros arrancamos ya había por lo menos varios años de una cultura electrónica y de DJ fuerte y afianzada en Argentina, o sea que podríamos decir que nosotros seríamos la siguiente generación a los djs de los 90. Los djs locales que más nos gustaban eran Urban Groove, Dani Nijensohn, Diego Ro-k y Romina Cohn, que recién estaba empezando.

-Imagino que en esa época la escena estaba plagada con djs varones heterosexuales y una ausencia de mujeres en la escena. ¿Cómo fueron recibidos ustedes?

-Sí, la escena predominaban los djs varones heterosexuales y pocas mujeres, pero es lo que pasaba, es lo que lo que había y el momento histórico en el cual estábamos. Esto no fue un impedimento, ni una incomodidad. En realidad, no fuimos recibidos por la gente anterior a nosotros, sino que nosotros empezamos a tener atención de un público nuevo que tenía nuestra edad y estaba en la misma que nosotros, que iba a Boquitas Pintadas o a las legendarias Fiestas Brandon Gay Day donde tocábamos habitualmente. En esa época pinchábamos con vinilos e íbamos a las disquerías a escuchar y a comprar, y nos encontrábamos con muchos djs varones hetero, y sentíamos una cierta fricción de algunos pocos, pero no de nuestra parte, sino de parte de ellos, quizá por ser raros y atrevidos o por ser los nuevos creciendo en la escena o porque también había una cosa de competencia muy natural de la época, pero no era algo a lo que le diéramos mayor importancia. No nos sentíamos ni menos ni víctimas de la situación. Nunca sentimos un riesgo real, tal vez alguna incomodidad en alguien por llevar nuestro nombre y nuestra identidad tan al frente. Visto ahora, fue algo bastante político haber decidido llamarnos “Djs Pareja” hace 25 años, recién ahora podemos verlo. Aunque en esa época no existía esa caja, nicho o encasillamiento de “Djs queer” que sí hay ahora. Éramos los Djs Pareja y listo.

-A lo largo de estos 25 años, ¿cómo vieron el desarrollo de una escena electrónica que incluyera djs y propuestas más queers?

-Por supuesto lo vemos como algo positivo y de alguna manera natural: a lo largo de estos años también la posibilidad ser dj se amplió, se volvió más fácil en cuanto a la parte técnica y a la parte de conseguir música, entonces ahora mismo ser dj es algo teóricamente más democrático, en todo esto por supuesto va a entrar más diversidad de gentes incluyendo a trans o gays o al que quiera poner música. La sociedad cambió y en todas las áreas existe más diversidad, ya sea poniendo música o trabajando en la tele o en una cafetería.

-¿Cuáles son las influencias más importantes a la hora de pensar la identidad y el sonido del dúo?

-Nuestras influencias musicales más importantes siempre han sido el pop y el synth pop inglés de los 80’s, los Pet Shop Boys, OMD, Soft Cell, Bronski Beat, el house de Chicago, el acid house inglés de finales de los 80’s, las raves, el sello Kompakt y el minimal techno alemán, el New York house y el latin house de los 90’s, el rock sónico y más. Pero también la moda, el cine, la literatura, la arquitectura, las artes visuales y la contracultura en general. Hace muy poco abrimos un nuevo instagram “colección_pareja” donde compartimos mucho material de nuestra colección y que ha sido nuestra gran influencia.

-Versátil? (2004, Secsy Music) fue un disco muy importante para su carrera. Entre muchas cuestiones, representó la posibilidad de que Djs pudieran producir su propia música. ¿Cómo fue su creación?

-Empezamos a hacer música un poco jugando, en 2001 nos compramos una computadora, unos amigos nos instalaron programas para producir y empezamos a samplear a lo loco. Hay mucho sampling en Versatil?. Plasmamos todas las ideas que teníamos dando vueltas en nuestras cabezas desde muchos años antes, casi todas nuestras influencias y la música que escuchábamos y pasábamos en esa época están en ese disco. Hay mini samples en todo el álbum, fue como querer meter todo lo que escuchaste en tu vida ahí y hacer algo con ello. Las letras son un resultado de vivencias y experiencias de vida propias, de cosas reales que nos pasaban. Pero también hay letras inspiradas en la noche, incluso en libros que habíamos leído como Mientras Inglaterra duerme de David Leavitt y La ciudad y el pilar de sal de Gore Vidal, entre otros.

-Además de tocar y producir su propia música, se han encargado de construir un escenario nocturno mediante fiestas para la comunidad LGTBIQ. ¿Cómo decidieron realizar estas fiestas?

-Nunca lo pensamos de una manera muy calculada o cómo hacer para construir una comunidad. Simplemente tuvimos coherencia y tenacidad con lo que hacemos y con nosotros mismos, y de alguna manera pudimos haber contagiado algo de eso en los demás. Nuestra fiesta FUN FUN la empezamos para tener un lugar propio de residencia en Buenos Aires y poder invitar a djs y a músicos que nos gustan. Nunca la hemos marketineado como una fiesta queer o gay, pero está Djs Pareja como residentes, así que las cosas hablan por sí solas. No nos gusta la idea de pertenecer a grupos o nichos.

-Actualmente, desde diferentes referentes queers, se presenta a la noche, al boliche y a la pista de baile como “espacios de resistencia” o “lugares seguros”, refugios para aquellas personas que viven por fuera de la norma. ¿Consideran necesaria esta lógica discursiva para la noche? ¿Existen personas que se benefician y otras que se perjudican con este discurso?

-Sinceramente no sabemos si hay gente que se beneficia o se perjudica. Una de las mejores fiestas queer que hubo en Buenos Aires fue la Dengue Dancing y jamás se presentó como espacio de resistencia o lugar seguro. Se daba por hecho. Nosotros todo el tiempo le estamos escapando a la obviedad o a la demagogia. Por eso para nosotros no es necesario estar todo el tiempo aclarando o reafirmando cosas. Uno de nuestros dichos preferidos es: “Dime de qué alardeas y te diré de qué careces”.

-¿Un momento que atesoren en su carrera?

-Todavía está por venir.