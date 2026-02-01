Omitir para ir al contenido principal
Portada
Deportes
Hay cinco partidos este lunes
Torneo Apertura: Racing, obligado a ganar en su visita a Tigre
El equipo de Costas viene de dos derrotas y se la juega ante un Matador de buen arranque de campeonato. Además, Gimnasia-Aldosivi, Defensa-Estudiantes, Argentinos-Belgrano y Unión-Gimnasia de Mendoza.
01 de febrero de 2026 - 21:06
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Racing volvería a la línea de tres en el fondo en Victoria.
( PRENSA RACIN)
Temas en esta nota:
Torneo Apertura
Liga Profesional
Fútbol
Racing Club
Club Atlético Tigre
Últimas Noticias
Los recordatorios de hoy
Guillermo Oscar Segalli
Hay cinco partidos este lunes
Torneo Apertura: Racing, obligado a ganar en su visita a Tigre
Novedades de HBO Max, AppleTV+ y "Euphoria"
Programados
Por
Federico Lisica
Javier Alonso cruzó a Patricia Bullrich, en medio del debate por el endurecimiento del régimen penal juvenil
“La minoridad no se aborda con slogans, ni con chicanas, ni agitando bronca desde las redes”
Por
Juan Manuel Meza
Exclusivo para
La reforma laboral
El desafío vital que enfrenta la CGT
Por
Felipe Yapur
El senado francés a punto de aprobar la ley contra el uso de redes sociales por menores de 15 años
“Los cerebros de nuestros adolescentes no están a la venta”
Por
Juan Francia
Carta abierta a los senadores de la provincia
Córdoba: mujeres del arte, la cultura y la ciencia contra la reforma laboral
Por
Gregorio Tatian
Habría matado a su beba en Bahía Blanca
Acusado de filicidio
El País
Asociate a Página|12 y la mitad de la cuota va a las Abuelas
Siempre Juntos
Una nueva provocación a 50 años del golpe
El Gobierno prioriza la designación de hijos de represores
Por
Luciana Bertoia
Página/12 hace memoria
Gran elenco para hacer una de terror
Por
Eduardo Tagliaferro
La reforma laboral
El desafío vital que enfrenta la CGT
Por
Felipe Yapur
Economía
El nuevo plan monetario y el endeudamiento de las familias
Por
Hernán Letcher
Le cierra el mercado a biocombustibles hechos con soja
Europa le echó biodiesel al fuego
Por
Raúl Dellatorre
Trastienda política de los negocios y la disputa entre el Gobierno y la “T”
El estigma de Rocca y la “oficina de guerra de Techint”
Por
Leandro Renou
Habrá subas en servicios, transporte y alquileres
Febrero llega con una fuerte ola de aumentos
Sociedad
Con vínculos con Jeffrey Epstein
Se reveló una nueva acusación contra el expríncipe Andrés
Los usuarios denuncian fallas masivas
Reportan caída de la plataforma X
La medida se tomaría el lunes 9 de febrero
Postergan el paro aeroportuario previsto para este lunes, pero igual se esperan demoras en los vuelos
El mes arranca con más de 30 grados
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este domingo 1 de febrero
Deportes
Hay cinco partidos este lunes
Torneo Apertura: Racing, obligado a ganar en su visita a Tigre
Habían perdido los 4 partidos anteriores
Los Pumas le ganaron a Gran Bretaña y terminaron séptimos en el Seven de Singapur
Es el jugador más joven en obtener los 4 Grand Slams
En un vibrante partido, Carlos Alcaraz le ganó a Novak Djokovic la final del Abierto de Australia
El conjunto catalán se impuso como visitante 3-1 a Elche
Liga de España: Barcelona ganó y le tiró la presión a Real Madrid