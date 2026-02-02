Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 2 de febrero de 2026

Por Mara PedrazzoliEl Gobierno de Donald Trump rescató nuevamente a la gestión de Javier Milei, a partir del envío de 808 millones de dólares para afrontar un vencimiento con el FMI por un monto total de 833 millones de dólares. Si bien en las últimas semanas el Banco Central compró reservas, no logra acumular las necesarias para alcanzar el equilibrio y cumplir con el cronograma de pagos de deuda. De esta manera, el ministro de Economía, Luis Caputo, aplicó la misma receta: pagar deuda con más deuda. Un esquema de cuya fragilidad dio cuenta la historia reciente.