La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 2 de febrero de 2026

El precio del dólar oficial y de los dólares financieros. En directo, todas las modificaciones de la jornada cambiaria.

Dolares-08/08/2025
Dolares-08/08/2025 Dolares-08/08/2025 (Archivo)

Promocionados con conocidos personajes para niños

La Anmat prohibió la venta de varios sets de maquillaje infantil

Brasil

El caso Marielle Franco llega a la Corte Suprema

Por Thayná Santana

Pese a la presión de Donald Trump

México envía ayuda humanitaria a Cuba y busca retomar las entregas de petróleo

Trump ordenó desabastecer a la isla del petróleo indispensable para que su economía se mueva

Cuba, su ejemplo y las amenazas de Estados Unidos

Por Gustavo Veiga

El consumo de cortes vacunos se encuentra en mínimos históricos

El cepo a los salarios impide comprar carne

Por Bernarda Tinetti

Nostalgias de Gringolandia desde El País de Nomeacuerdo

Por Mempo Giardinelli

La OTAN cae por su propio peso

Por Daniel Kersffeld

Los debates empiezan este lunes

Uno por uno, los proyectos que el Gobierno quiere sancionar en extraordinarias

Por Melisa Molina

Halagos para Sturzenegger, insultos a la oposición

Milei y un nuevo capítulo de agresividad en las redes

Una encrucijada que involucra a sus dos jefes

Milei, entre la sumisión a Trump o la sumisión al JP Morgan

Por Raúl Kollmann

Nostalgias de Gringolandia desde El País de Nomeacuerdo

Por Mempo Giardinelli

El Gobierno de EE.UU giró 808 millones de dólares al país

Deuda para financiar más deuda

Por Mara Pedrazzoli

El consumo de cortes vacunos se encuentra en mínimos históricos

El cepo a los salarios impide comprar carne

Por Bernarda Tinetti

El nuevo plan monetario y el endeudamiento de las familias

Por Hernán Letcher

Promocionados con conocidos personajes para niños

La Anmat prohibió la venta de varios sets de maquillaje infantil

Calor en la Ciudad

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este lunes 2 de febrero

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 2 de febrero

Hernán Borisonik investiga los fundamentos filosóficos para una regulación global de la IA

“China rechaza el modelo de élite tecnocrática de Silicon Valley”

Por Julián Varsavsky

Perdía frente a Riestra, pero logró la igualdad tras un agónico penal

Barracas encontró el empate en el final

Habían perdido los 4 partidos anteriores

Los Pumas le ganaron a Gran Bretaña y terminaron séptimos en el Seven de Singapur

Hay cinco partidos este lunes

Torneo Apertura: Racing, obligado a ganar en su visita a Tigre

Vertiginoso final de carrera en el autódromo de La Plata

Áspera lucha para el sorprendente comienzo del Turismo Pista

Por Jorge Dominico