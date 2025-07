La cantante estadounidense Connie Francis, la primera mujer solista en liderar la lista Hot 100 de Billboard con su canción "Everybody's Somebody's Fool", publicada en 1960, murió en la noche del miércoles a sus 87 años.

El fallecimiento de la artista -autora del tema "Pretty Little Baby", que durante 2024 se uso masivamente en videos de TikTok- fue comunicada en Facebook por su publicista, Ron Roberts, aunque no se dieron detalles sobre las causas ni el lugar del deceso.

El pasado 2 de julio, la cantante, cuyo nombre de nacimiento era Concetta Rosemarie Franconero, había informado en su cuenta de Facebook sobre su ingreso al hospital debido a "un dolor extremo", después de haber sufrido días antes fuertes dolores en la cadera que la obligaron a permanecer en silla de ruedas.

Nacida el 12 de diciembre de 1937 en Newark, Nueva Jersey, Francis inició su carrera artística en la infancia, animada por su padre, participando en concursos de talentos y programas de televisión como Arthur Godfrey’s Talent Scouts y The Perry Como Show.

Durante su adolescencia, firmó contrato con MGM Records, aunque recién alcanzó la fama en 1958 con su interpretación de “Who’s Sorry Now?”, canción que escaló posiciones cuando Dick Clark la promocionó en su programa American Bandstand.

Pionera de la música pop estadounidense, Francis se convirtió en la primera mujer en alcanzar el puesto número uno en la lista Billboard Hot 100 con “Everybody’s Somebody’s Fool”. Otros grandes éxitos de Francis fueron "My Heart Has a Mind of Its Own", en 1960, y "Don't Break the Heart That Loves You", en 1962, que también alcanzaron el primer puesto de Billboard.

Durante su carrera, grabó álbumes y sencillos en varios idiomas, entre ellos italiano, español, alemán e yiddish, por lo que tuvo gran repercusión internacional. Según Variety, vendió más de 200 millones de discos a lo largo de su trayectoria y colaboró con distintos compositores, como Neil Sedaka y Howard Greenfield.

La artista también incursionó en el cine, protagonizando películas como Where the Boys Are y Follow the Boys, destinadas al público juvenil de la época.

Según cuenta en su autobiografía Who’s Sorry Now?, publicada en 1984, y en su segundo libro Among My Souvenirs, lanzado en 2017, fue víctima de una agresión sexual en un hotel de Nueva York en 1974, lo que la llevó a demandar al establecimiento por negligencia en seguridad. Años más tarde, su hermano fue asesinado. La artista también sufría problemas de salud mental. Diagnosticada con trastorno bipolar, atravesó internaciones y sobrevivió a un intento de suicidio.