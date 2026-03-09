Omitir para ir al contenido principal
Deportes
Cayó en dos sets contra Jack Draper en el desierto californiano
Fran Cerúndolo se despidió de Indian Wells
El argentino entregó el primer set, peleó el segundo, pero no le alcanzó ante el inglés, que en octavos se las verá con Djokovic.
09 de marzo de 2026 - 22:37
Tenis
Indian Wells
Francisco Cerundolo
Sebastián Báez
Últimas Noticias
Homo Sherlock
Por
Rodrigo Fresán
Todo está guardado en la memoria
📰 Puertas cerradas en el pabellón
Por
Miguel Angel Mori
Piden información a Acumar sobre fiscalizaciones y habilitaciones
Vecinos de Esteban Echeverría se plantan ante la contaminación de Cresta Roja
Por
Andres Miquel
Otro capítulo de la guerra boinablanca
Miguel Fernández impugnó la convocatoria a elecciones y la UCR deriva su interna en otra guerra judicial
Por
María Belén Robledo
Exclusivo para
Preguntas y respuestas sobre la agresividad deliberada del discurso libertario
Un vacío a llenar
Por
Eduardo Aliverti
País sin mecánico que lo arregle
Por
Mempo Giardinelli
La obra de García Márquez y su huella futbolera
Las mariposas, desde Macondo al Mundial
Por
Malva Marani
En febrero, sumaron diez meses consecutivos a la baja
Las ventas minoristas siguen mal
El País
Buscan identificar a un policía que le disparó a la cara de un manifestante
Para que la brutalidad policial no quede impune
Por
Irina Hauser
El Gobierno promulgó la baja de la edad de imputabilidad
Milei ya puede jactarse de la mano dura
La tregua en los precios de los combustibles tiene fecha de vencimiento
“Cargá hoy, campeón”: el sincericidio del CEO de YPF y el control de daños tras el anuncio del tarifazo
Por
Natalia López Gómez
Responsabilidad empresarial por el genocidio
Lesa humanidad: comienza el juicio por la causa Ingenio La Fronterita en Tucumán
Economía
Mar del Plata está muy poco feliz
Las ventas en comercios se desplomaron 4%
El petróleo trepó de 90 a 116 dólares el barril, para luego volver a 90. Clima de incertidumbre total
Sube la nafta aquí y hay temor a una crisis global
Por
Raúl Dellatorre
En CABA, la inflación creció 32,4 por ciento en un año
La suba de precios no se detiene
En cambio, suben los patentamientos de motos
Sigue en baja la venta de autos nuevos
Sociedad
"Violación de los derechos de la vida"
La CIDH condenó a la Argentina por la muerte de una niña de 6 años en 1996
La movilización por el 8M
Por qué seguimos marchando
Por
Sonia Santoro
Este nuevo proceso llega a veinte años del femicidio
Nuevo juicio por el femicidio de Paulina Lebbos
La empresa no autorizó el uso militar sin límites de su modelo Claude
Anthropic demanda al gobierno de EEUU por disputa sobre uso de su IA
Deportes
El protagonismo eléctrico, una gran controversia
¿Una Fórmula 1 de videojuegos?
Por
Malva Marani
Huracán no quiere tener sus puertas cerradas ante River
Chacho Coudet aún no conoce el escenario de su ansiado estreno
A través de una aplicación
¿Vuelve el fútbol para todos? La iniciativa que tiene en mente la AFA
Cayó en dos sets contra Jack Draper en el desierto californiano
