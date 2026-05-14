Hacinamiento y falta de atención médica en la Unidad Carcelaria de Metán
Comunicador metanense denunció graves vulneraciones a los DDHH en la cárcel local
En las tres semanas en que estuvo detenido el periodista Sergio Marques presenció de primera mano las condiciones en que permanecen en Metán las personas privadas de la libertad. Describió que hay hacinamiento, falta de acceso a la salud, comida en mal estado, consumo de drogas y muertes bajo custodia. Y volvió a denunciar presiones políticas y persecución por su labor como comunicador.