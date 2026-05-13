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Bariloche: confirman que el paciente internado con hantavirus tiene la cepa Andes

El resultado se da a conocer en medio de la alerta sanitaria de la OMS por un brote de hantavirus a bordo de un crucero turístico neerlandés, que desembarcó a sus pasajeros en España.

Argentina envió insumos a diferentes países de Europa y África para realizar aproximadamente 2.500 determinaciones diagnósticas de hantavirus. Gentileza -

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