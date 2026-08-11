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El Mundo

La petrolera Greenland Energy fue advertidaor elgobierno groenlandés

Una petrolera de EE.UU comenzó a operar sin autorización en Groenlandia

La empresa desembarcó equipos para perforaciones en la isla ártica, lo que profundiza las tensiones diplomáticas con Washington.

Young people with placards reading "Greenland is not for sale!" take part in a demonstration that gathered almost a third of the city population to protest against the US President's plans to take Greenland, on January 17, 2026 in Nuuk, Greenland, near the US Consulate to Greenland. US President Donald Trump escalated his quest to acquire Greenland, threatening multiple European nations with tariffs of up to 25 percent until his purchase of the Danish territory is achieved. Trump's threats came as thousands of people protested in the capital of Greenland against his wish to acquire the mineral-rich island at the gateway to the Arctic. (Photo by Alessandro RAMPAZZO / AFP)
groenlandia manifestacion pancartas decían Groenlandia no está en venta Protesta contra elgobierno de Trumpen Groenlandia. AFP. AFP

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