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En Huracán, por la ida de los octavos de final

Boca le ganó 3-1 a Recoleta por Copa Sudamericana: el partido, minuto a minuto

El Xeneize derrotó al equipo paraguayo en el estadio Tomás A. Ducó. Ascacibar, Delgado y Flores, los goles del elenco de la Ribera.

Boca Juniors' forward #19 Leonel Flores and Recoleta's forward #17 Wilfrido Baez fight for the ball during the first leg of the Copa Sudamericana round of 16 football match between Argentina's Boca Juniors and Paraguay's Deportivo Recoleta, at the Tomas Adolfo Duco stadium in Buenos Aires, on August 11, 2026. (Photo by Alejandro PAGNI / AFP) ALEJANDRO PAGNI. AFP

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