Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
50 Años del Golpe
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Deportes
Mundial de Fútbol 2026
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
50 Años del Golpe
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
Salta|12
Confuso episodio se define en la Justicia Federal
Presuntas víctimas de trata, denunciadas por usurpación
En dos días, se encontró a 28 personas en situaciones laborales esclavizantes.
14 de mayo de 2026 - 4:42
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Trata de personas acuerdo -23/06/2025
Trata de personas acuerdo -23/06/2025
Prensa
Temas en esta nota:
Trata de personas
denuncias
Anta
investigación
Últimas Noticias
Radiografía del empleo registrado en la era Milei
La crisis también golpea al empleo formal y Salta ya tiene 313 empresas menos
Hacinamiento y falta de atención médica en la Unidad Carcelaria de Metán
Comunicador metanense denunció graves vulneraciones a los DDHH en la cárcel local
Confuso episodio se define en la Justicia Federal
Presuntas víctimas de trata, denunciadas por usurpación
La familia pone en duda que se trate de un suicidio
Hacen una reconstrucción integral de la muerte el excomisario Cordeyro
Exclusivo para
Luego de que Washington tachara a la isla de "amenaza para la seguridad nacional"
Cuba advirtió que una agresión militar de EE.UU. provocaría una “catástrofe humanitaria”
Hay 1.700 pasajeros confinados a bordo, en Francia
Alerta en un crucero británico por la muerte de un pasajero y decenas de casos de gastroenteritis aguda
Desde el presidente Yamandú Orsi hasta su esposa Lucía Topolansky
Recordaron a Pepe Mujica a un año de su muerte
Lautaro Martínez hizo el segundo gol del conjunto de Chivu
Inter sigue de fiesta en Italia y ganó la Copa de su país
El País
El máximo tribunal dio ingreso al recurso extraordinario del Gobierno contra las universidades
Después de la marcha, las miradas van hacia la Corte Suprema
Por
Celeste del Bianco
Mientras refaccionaba su otra vivienda en el country
Manuel Adorni pagó 21.000 dólares por el alquiler de una casa en Indio Cua
Por
Irina Hauser
Wasin Saleh relata la persecución y atropello que sufre su familia
“Estamos ante una clara operación islamofóbica”
Por
Celeste del Bianco
Francisco Adorni, imputado por su DDJJ
Adornigate: ahora también investigan al hermano
Por
Matías Ferrari
Economía
Gasoducto P. Moreno
RIGI para transporte de gas
Cierre parcial de seis meses en Loma Negra
Hornos apagados durante el invierno
Una consultora reflejó el impacto económico-emocional del Gobierno de Milei
“Una sociedad más medicada y más endeudada”
Por
Leandro Renou
Uso de capacidad instalada industrial
Un repunte en marzo sin salir del pozo
Sociedad
Hay 1.700 pasajeros confinados a bordo, en Francia
Alerta en un crucero británico por la muerte de un pasajero y decenas de casos de gastroenteritis aguda
A propósito de la Met Gala con el patrocinio de Jeff Bezos y su esposa
El diablo metió la cola en la moda
Por
Flor de la V
Evoluciona favorablemente
Bariloche: confirman que el paciente internado con hantavirus tiene la cepa Andes
La Justicia compensó a un empleado con 40 mil dólares
Un tribunal chino ordenó recompensar a un trabajador reemplazado por IA
Deportes
Derrotó 4 a 3 a San Martín de San Juan en los penales, tras igualar sin goles en los 90 minutos
Copa Argentina: Platense avanzó a los octavos de final
Los cordobeses cayeron ante Argentino de Junín y descendieron de la Liga Nacional
Atenas, la dolorosa caída del gigante
El español se sinceró sobre el futuro: "No quiero ser un esclavo del tenis"
Carlos Alcaraz, íntimo: “Tengo una vida soñada, pero me gustaría tener más momentos para mí”
Por
Pablo Amalfitano
Lautaro Martínez hizo el segundo gol del conjunto de Chivu
Inter sigue de fiesta en Italia y ganó la Copa de su país