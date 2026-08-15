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Lamelas, el embajador que se cree virrey
Para que explique su intromisión en los negocios de una cooperativa con empresas chinas
El estadounidense debe presentarse en la Comisión de Asuntos Cooperativos y explicar la presión que ejerce sobre una cooperativa eléctrica para impedir acuerdos con China.
Por
Paula Marussich
15 de agosto de 2026 - 01:00
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Injerencia.
El embajador norteamericano Peter Lamelas fue convocado a la Cámara de Diputados.
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