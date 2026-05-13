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Argentino de Junín le ganó 3-1 la serie por la Permanencia

La debacle de Atenas: otra vez se fue al descenso

Los cordobeses, los más ganadores de la historia de la Liga Nacional de Básquetbol, volvieron a perder la categoría, como en 2023.

PRENSA LIGA NACIONAL basquet atenas de cordoba argentino de junin
Atenas no pudo sostener la presión y regresará a la segunda categoría. PRENSA LIGA NACIONAL

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