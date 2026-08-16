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Se impusieron por 3 a 0 en la ciudad de Amstelveen, Países Bajos

Los Leones vencieron a Japón en el debut mundialista

Lucas Toscani, Lucio Méndez y Maico Casella anotaron los goles para los dirigidos por Lucas Rey.

CAH mundial 2026 hockey los leones japon
Ganadores Los Leones debutaron en el Mundial con un triunfo contundente sobre Japón. CAH

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