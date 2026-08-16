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Peligro de Wof

Los muchachos de antes no usaban VAR

Los tiempos donde la televisión no tenía la incidencia de estos días.

Victor Wolf
Por Victor Wolf
Una situación muy común en el fútbol de ahora.

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