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Muchas nubes y probables chaparrones

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este domingo 16 de agosto

El Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada con una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 18.

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