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Como se rearma el rompecabezas de las FIFA tras la ruptura

Infantino hace el poroteo y la Conmebol saca ventajas

El actual presidente se aferra al cargo y aspira a la reelección, con el apoyo de sus aliados, mientras la UEFA y la Concacaf arman su estrategia para conseguir destronarlo.

Por Pablo Vignone
Rivales Montagliani, el gran adversario que le surgió a Infantino en su intento de reelección. AFP -

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