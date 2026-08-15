Ceuta: el rostro amargo del colonialismo español, y de la derecha monárquica de Marruecos
Ya se conoce la cifra de más de 141 personas fallecidas en Ceuta desde el 30 de julio, cuando miles de migrantes -principalmente marroquíes- trataron de cruzar a nado por el paso de Tarajal hacia España y Europa. De acuerdo con la ONG Caminando Fronteras, de las 141 personas fallecidas, 78 cuerpos fueron recuperados en aguas y territorio español, y 63 en la costa marroquí. Las víctimas no son solamente personas de Marruecos. Hay algunas procedentes de otros países de África como Sudán, Eritrea, Guinea y Costa de Marfil. La inmensa mayoría son jóvenes. Vuelven a plantearse temas centrales de derechos humanos y de derechos de los pueblos, como la migración, el colonialismo, el racismo, los discursos de odio, las políticas de control de la Unión Europea, los intereses de EE.UU. y de Israel en la región.