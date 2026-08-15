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Dio a luz por cesárea
La mujer que fue madre a los 62 años ya recibió el alta médica junto a su bebé
El parto, realizado por cesárea programada en el Hospital San Felipe de San Nicolás, fue exitoso y el recién nacido pesó 2,750 kilos.
15 de agosto de 2026 - 19:45
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