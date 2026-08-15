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Cultura

"La orilla infinita" en Biblioteca Café

Sebastián Macchi: “La cosmovisión de Juanele es una inspiración”

El pianista y compositor presenta este sábado 15 canciones que musicalizan la poesía de Juan Laurentino Ortiz, con la compañía de Silvia Iriondo y María Fiorentino.

Cristian Vitale
Por Cristian Vitale
“Musicalizar los poemas de Juanele comenzó como una traducción musical de entrecasa". Prensa -, Agustín Zution

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