La crisis se conjuga con un poder económico que ya apuesta un candidato alternativo al oficialismo
Fideos de Bulgaria, recesión y un Milei en descomposición
La LLA entró en la fase malaria en la vida diaria que motiva la decisión del establishment de explorar vías intermedias rechazando el plan de manera elegante. El scrum del PJ y un Macri que amenaza. La economía es el quiebre: las ventas, aún con importaciones ridículas, caen tanto que casi 9 de cada 10 productos en los hipermercados se exhiben con promociones y más del 70 por ciento de las compras se hacen con tarjeta de crédito y hay altos niveles de mora en esos créditos.