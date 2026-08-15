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Torneo Clausura: Estudiantes aplastó a Gimnasia con goles y fútbol
El partido era parejo hasta la expulsión de Steimbach y el gol de Mancuso. Pero tras la roja a Conti, todo fue albirrojo, que completó el resultado con tantos de Palacios, Tobio Burgos y Castro.
15 de agosto de 2026 - 23:04
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Estudiantes mantuvo la racha y festejó a lo grande.
Nacho Amiconi, Fotobaires -
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