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El platense venció al exnúmero uno del mundo por 2-6, 6-4 y 6-4
Tirante tuvo un sábado de gloria: triunfo sobre Novak Djokovic
El argentino consiguió la mejor victoria de su carrera en el Masters 1000 de Cincinnati al eliminar al serbio y meterse en la tercera ronda.
15 de agosto de 2026 - 23:23
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Ganador.
Tirante sacó, jugó y brilló para vencer a Djokovic.
EMILEE CHINN. Getty Images via AFP
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