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Las dos claves de la carrera por la IA

Software e infraestructura

Hay una disputa a todo o nada entre Estados Unidos y China por liderar la frontera de la inteligencia artificial.

Federico Kucher
Por Federico Kucher
IA
Los modelos chinos son mucho más baratos y casi tan potentes como los de EE.UU. Imagen Web

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Newell's venció anoche a Deportivo Riestra por 2 a 0

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El País

Tras el apriete de Estados Unidos a la cooperativa eléctrica CALF en Neuquén

El lobby antiChina, ahora con el Belgrano Cargas

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Homenaje por los 50 años de la nieta Chicha Mariani

Un acto por el cumpleaños de Clara Anahí Mariani y para reafirmar la “búsqueda incansable”

La nieta de Chicha Mariani es una de las y los bebés apropiados durante la dictadura

Los 50 años de Clara Anahí Mariani

Por Ailín Bullentini

Economía

Intendentes bonaerenses reclaman la recuperación de la línea ferroviaria de Tandil a Puerto Quequén

¿Quién frena el tren de carga?

Por Mara Pedrazzoli
La crisis se conjuga con un poder económico que ya apuesta un candidato alternativo al oficialismo

Fideos de Bulgaria, recesión y un Milei en descomposición

Por Leandro Renou

La solución Milei

Por Hernán Letcher
Con la baja de retenciones, empezó a cambiar el escenario

La soja vuelve a ganar terreno

Por Mara Pedrazzoli

Sociedad

Lucía libertaria y Julia riojana, dos avatares que difunden las ideas de Milei

La campaña ya comenzó: ¿de qué manera los libertarios usan cuentas hechas con IA para captar votos?

Por Pablo Esteban
Nueva ofensiva contra los derechos sexuales y reproductivos

Milei suma a la Argentina al Consenso de Ginebra

Por Soledad Ferrari
El lobby mundial para prohibir el aborto legal intenta avanzar

Argentina se adhirió a una red global antiderechos

Por Dolores Curia
Los remotos refugios nucleares con spa para tecnomagnates en pánico

Castillos posapocalípticos del tecnofascismo mundial

Por Julián Varsavsky

Deportes

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El técnico uruguayo tiene todo acordado para ser el reemplazante de Quinteros

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Los rosarinos se impusieron 2-0 en el Parque Independencia

Torneo Clausura: Newell’s lo destrabó y le ganó bien a Riestra