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“Hay una crisis humanitaria”
España reconoce el riesgo sanitario en Ceuta por el hacinamiento de migrantes
16 de agosto de 2026 - 15:59
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La situación en Ceuta sigue lejos de normalizarse, con campamentos provisionales para muchos migrantes y miles de menores a la espera de una solución
Reduan. EFE
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