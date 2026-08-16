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Deportes

La historia de su impensada presencia en la transmisión por radio de un combate

El día que Guillermo Vilas fue periodista de boxeo

El mejor tenista argentino de todos los tiempos fue comentarista en vivo durante la pelea de un argentino en los Juegos Panamericanos. “Parecía un experto en la materia”, recordó un protagonista.

Por Pablo Amalfitano
Guillermo Vilas Guillermo Vilas, el tenista argentino más importante de la historia. Redes Sociales

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