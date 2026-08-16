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Tras la salida de Quinteros, Independiente visita a Lanús por el Torneo Clausura
Eduardo Tuzzio y Carlos Matheu asumieron la conducción de manera interina. Ambos técnicos se desempeñaban al frente de la Reserva.
16 de agosto de 2026 - 20:19
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Iindependiente se entrenó en Villa Domínico.
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