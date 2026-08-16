Boca irá a Paraguay con tres soldados menos por lesiones

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El DT Arruabarrena está obligado a meter cambios para afrontar la revancha por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

PRENSA BOCA boca paredes
Boca lamenta la lesión de su capitán Paredes. PRENSA BOCA

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