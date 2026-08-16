Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
Mundial de Fútbol 2026
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
Mundial de Fútbol 2026
El País
Economía
Sociedad
Deportes
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
50 Años del Golpe
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Córdoba|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
Cultura
Literatura infantil
Libros para regalar, recomendar y compartir por el Día de las Infancias
Por
Candela Gomes Diez
16 de agosto de 2026 - 20:51
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
Gentileza -
Últimas Noticias
A dos semanas de su mensaje a los cordobeses, el gobernador volvió a proyectar su disputa con Milei fuera de Buenos Aires
Kicillof a los tucumanos: “Milei empujó a millones de argentinos al endeudamiento y ahora les echa la culpa”
Por
Juan Manuel Meza
Para ayudar a los empresarios tras el terremoto
De la Espriella pide a Trump suspender los aranceles a Colombia
Se publicó "La vida en serio"
Juana Bignozzi, una “mujer de cierto orden” que tuvo miedo de no ser poeta
Por
Silvina Friera
"Enemigo Público Nº 1"
Enzo Fernández volvió al Chelsea y la prensa inglesa lo liquidó
Exclusivo para
Las dos claves de la carrera por la IA
Software e infraestructura
Por
Federico Kucher
ENTREVISTA Paulinho Da Viola regresa a Buenos Aires después de catorce años
El poeta reaparece
Por
Juan Manuel Mannarino
HALLAZGOS Se publica en inglés un libro sobre el asesinato nunca resuelto del guardaespaldas, doble y amigo de Alain Delon
A pleno sol
Por
Mariana Enriquez
Entre las inversiones financieras, la compra de votos y las denuncias penales
La trama detrás del desvío de fondos y el abandono de las rutas
Por
Irina Hauser
El País
La visita de León XIV
Un pedido desde los barrios populares para que el Papa “haga lío” en su visita al país
Por
Washington Uranga
Aún en gateras, arrancó la campaña
Una carrera lanzada con las mismas incógnitas
Por
Eduardo Aliverti
Tras el apriete de Estados Unidos a la cooperativa eléctrica CALF en Neuquén
El lobby antiChina, ahora con el Belgrano Cargas
Por
Paula Marussich
Entre las inversiones financieras, la compra de votos y las denuncias penales
La trama detrás del desvío de fondos y el abandono de las rutas
Por
Irina Hauser
Economía
El ticket promedio apenas superó los $45.000
Día de las Infancias: las ventas cayeron 2,5% con respecto al 2025
El empresario profundiza su presencia en el país
El magnate tecnológico Peter Thiel plantó bandera en Vaca Muerta
Intendentes bonaerenses reclaman la recuperación de la línea ferroviaria de Tandil a Puerto Quequén
¿Quién frena el tren de carga?
Por
Mara Pedrazzoli
La crisis se conjuga con un poder económico que ya apuesta un candidato alternativo al oficialismo
Fideos de Bulgaria, recesión y un Milei en descomposición
Por
Leandro Renou
Sociedad
Servicios en la Ciudad
Feriado 17 de agosto: cómo es el cronograma de servicios públicos en CABA
El balance provisional es de 53 muertos, decenas de heridos y cuantiosos daños materiales
Indonesia necesita ayuda internacional tras el sismo de 7,7
Atrás quedaron los pedidos de silencio con la esperanza de detectar sobrevivientes
Colombia retumba con el ruido atronador de las retroexcavadoras
Una mirada psi sobre la crisis climática
“El inconsciente social nos empuja hacia el colapso”
Por
Oscar Ranzani
Deportes
"Enemigo Público Nº 1"
Enzo Fernández volvió al Chelsea y la prensa inglesa lo liquidó
Una jornada para el olvido ante Nashville por la MLS
Messi falló un penal e Inter Miami sufrió una goleada de visitante
Los de Junín se impusieron 2 a 0 como locales por la quinta fecha del Clausura
Liga Profesional: Sarmiento superó a Huracán
El capitán Paredes, Lozano y Pellegrino no estarán ante Recoleta
Boca irá a Paraguay con tres soldados menos por lesiones