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Tras el cierre de los comicios, Lula Da Silva y Flávio Bolsonaro disputan voto a voto la presidencia
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MIRÁ
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El País
Acuerdistas y autonomistas se sacan los ojos
El papelón de Macri y De Andreis en Jujuy extremó la puja interna entre las facciones del PRO
Las tensiones en el partido amarillo se intensifican tras el tibio distanciamiento de Mauricio Macri del modelo de Javier Milei y las críticas al acto en Jujuy por su escasa convocatoria.
Por
Werner Pertot
04 de octubre de 2026 - 22:37
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Macri, abrazado por multitudes en Jujuy.
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