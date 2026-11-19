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Comienzan los playoffs del Clausura: juegan Vélez-Belgrano y todo puede suceder
El Fortín, que fue tercero en su zona, recibe al vigente campeón, que terminó sexto en la suya y busca repetir. Si empatan hay alargue y luego penales.
19 de noviembre de 2026 - 20:54
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Guillermo Barros Schelotto, DT de Vélez, y Ricardo Zielinski, conductor de Belgrano.
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