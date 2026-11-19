Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
VIVO
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 19 de noviembre de 2026
7 min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 19 de noviembre de 2026
7 min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 19 de noviembre de 2026
7 min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 19 de noviembre de 2026
7 min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 19 de noviembre de 2026
7 min
MIRÁ
Opens in new window
Portada
El País
Interna caliente en LLA de cara a las presidenciales
Bullrich mantiene su postura díscola y vuelve a criticar las políticas de Milei
A pesar de que el Presidente la reafirmó como su “socia política”, la senadora eligió compartir en sus redes un mensaje a empresarios PyME en el que demandó “sacarles de encima el pie del Estado”.
19 de noviembre de 2026 - 13:38
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
Patricia Bullrich
Noticias Argentinas
Temas en esta nota:
Patricia Bullrich
Javier Milei
Últimas Noticias
Desapariciones en democracia
La trama de la impunidad
Por
Claudia Korol
Obras de infraestructura y servicios públicos
Vidal: “Las obras se proyectan, se licitan, se comienzan y se terminan”
Interna caliente en LLA de cara a las presidenciales
Bullrich mantiene su postura díscola y vuelve a criticar las políticas de Milei
“Somos la capital de la desocupación y precarización”
En el país del agro, la producción de maquinaria agrícola se paraliza, cierra o despide
Exclusivo para
Trabajadores y usuarios advierten sobre un relajamiento de los controles
Escalada: el gobierno investiga “de oficio” con un organismo de control en virtual parálisis
Por
Santiago Brunetto
Fueron rescatados entre los escombros
Tragedia en Flores: una mujer murió tras la caída de un alero y su esposo está grave
Fernando de Andreis anunció que quiere ser candidato a jefe de Gobierno
La sombra de Mauricio en la interna porteña
Por
Werner Pertot
"La espera", una mirada distinta sobre la adopción
Vuelve Cine por la identidad
El País
Interna caliente en LLA de cara a las presidenciales
Bullrich mantiene su postura díscola y vuelve a criticar las políticas de Milei
La presidenta de México reiteró su apoyo a CFK
Sheinbaum: “Siempre apoyamos a Cristina”
Por
Celeste del Bianco
Fernando de Andreis anunció que quiere ser candidato a jefe de Gobierno
La sombra de Mauricio en la interna porteña
Por
Werner Pertot
La trastienda de la cumbre en San Fernando
Detrás de la foto: la jugada de Sergio Massa, el aval de Cristina Kirchner y un desafío para Axel Kicillof
Por
Sebastián Cazón
Economía
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 19 de noviembre de 2026
El Gobierno porteño quiere seguir con la dinámica de aumentos
El boleto seguiría subiendo fuerte
Crece la presión cambiaria y Caputo se aferra al riesgo kuka
Hay saudade de compra campeón
El programa financiero de Caputo, bajo tensión
Advierten por el agujero de dólares para 2027
Sociedad
Obras de infraestructura y servicios públicos
Vidal: “Las obras se proyectan, se licitan, se comienzan y se terminan”
Ya son dos las víctimas mortales
Tragedia de Remedios de Escalada: murió otro operario de Metrogas víctima de la explosión
Fue un crimen de odio
Por
Flor de la V
Tarde calurosa
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este jueves 19 de noviembre
Deportes
“El sábado estaré pendiente de Boca”
Colapinto con un ojo en la carrera de Las Vegas y otro en la final de la Sudamericana
El equipo de Arruabarrena vuela con el sueño de la ganar la Copa Sudamericana
Boca viaja a Barranquilla y ya piensa en la adaptación
Colapinto encara la recta final del 2026
Alpine acelera en Nevada
El marplatense y el español cayeron ante los alemanes Krawietz y Puetz
Zeballos y Granollers no pudieron asegurar su clasificación en el Masters