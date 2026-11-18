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Sociedad
Fueron rescatados entre los escombros
Tragedia en Flores: una mujer murió tras la caída de un alero y su esposo está grave
La Justicia porteña investiga las circunstancias en las que ocurrió el accidente. El hombre fue derivado al Hospital Durand, donde quedó internado bajo observación por una fractura de cráneo.
18 de noviembre de 2026 - 17:05
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Se derrumbó un alero en Flores
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