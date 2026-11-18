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Sociedad
Se debate mañana en el Senado
Convocan a una movilización al Congreso por el tratamiento de la Ley de Discapacidad: ¿qué dice el proyecto?
“No podemos esperar más y no queremos ningún cambio”, advirtieron desde la Federación Argentina de Transportistas para Personas con Discapacidad (FATRADIS).
18 de noviembre de 2026 - 15:28
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