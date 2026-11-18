La democracia, transformada en un juego de libre mercado
Reforma política: el proyecto de Milei podría abrir las puertas al narcotráfico y el crimen organizado
Además de la suspensión de las PASO y la habilitación de listas colectoras, la iniciativa que impulsa La Libertad Avanza elimina los aportes del Estado para que los partidos financien las campañas electorales y habilita la intervención de grandes capitales privados. Según expertos, podría ser una vía de penetración de dinero de origen dudoso o delictivo.