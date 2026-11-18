Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
VIVO
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 18 de noviembre de 2026
15 min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 18 de noviembre de 2026
15 min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 18 de noviembre de 2026
15 min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 18 de noviembre de 2026
15 min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 18 de noviembre de 2026
15 min
MIRÁ
Opens in new window
Portada
El País
Por su trayectoria y su compromiso
Emilce Cuda fue reconocida con la máxima distinción de la Cámara de Diputados
18 de noviembre de 2026 - 13:17
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
Emilce Cuda junto a Valdés, Menem y Ojea.
prensa
Últimas Noticias
Golpe en el Paraná
Por
Pedro Peretti
El discurso del ministro de De la Espriella
“Histeria ambiental”: Colombia fue a la COP31 para atacar la agenda climática
El sábado, ante Atlético Mineiro
Boca viaja a Barranquilla y se prepara para la final de la Sudamericana
Confirmaron la realización del 4º Foro Pyme en Rosario
El sector pyme alertó por la suba de los niveles de endeudamiento
Exclusivo para
Yesera Corral, del grupo belga Etex, tras 120 años en actividad
Durlock cerró su planta en Roca
Los cortes aumentaron 44,5 por ciento interanual, más que la inflación general
Comer carne de vaca se convirtió en privilegio
Por
Juan Garriga
El Banco Central compró u$s 74 millones en el mercado
Moderada suba de los dólares
Un mensaje desde el avión
El Papa contó que le pidió a Milei “tomar más en consideración a los más necesitados”
El País
Golpe en el Paraná
Por
Pedro Peretti
Por su trayectoria y su compromiso
Emilce Cuda fue reconocida con la máxima distinción de la Cámara de Diputados
Otro papelón internacional de Milei
Argentina se negó a condenar la violencia contra mujeres y niñas en la ONU
El oficialismo logró el dictamen de mayoría
Un presupuesto en clave electoral
Economía
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 18 de noviembre de 2026
La crisis económica libertaria cerró a más del 6 por ciento del total de compañías
El modelo Milei es un cementerio de empresas
Por
Leandro Renou
Yesera Corral, del grupo belga Etex, tras 120 años en actividad
Durlock cerró su planta en Roca
Los cortes aumentaron 44,5 por ciento interanual, más que la inflación general
Comer carne de vaca se convirtió en privilegio
Por
Juan Garriga
Sociedad
Se ofrecía por 3,5 millones de dólares
Una casa de subastas estadounidense retiró de la venta un cuadro de Frida Kahlo: México denunció que fue robado
Por hechos ocurridos en República Dominicana y Bahamas
Julio Iglesias será investigado por delitos por violencia sexual, lesiones y trato degradante
¿Llueve?
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este miércoles 18 de noviembre
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 18 de noviembre
Deportes
El sábado, ante Atlético Mineiro
Boca viaja a Barranquilla y se prepara para la final de la Sudamericana
Lo que dejó el 7 a 0 a Costa Rica
La despedida de Walter Samuel y la frase de Dibu Martínez: las perlitas de la Selección argentina
A propósito de la docuserie de Netflix sobre el exrey de los pesados
Mike Tyson, un campeón demasiado expuesto ante las cámaras
Por
Alejandro Duchini
Con goles de un exRacing y un exLanús
Paraguay venció a Japón y cerró una gira triunfal en Asia