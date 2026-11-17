Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
VIVO
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 17 de noviembre de 2026
-1min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 17 de noviembre de 2026
-1min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 17 de noviembre de 2026
-1min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 17 de noviembre de 2026
-1min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 17 de noviembre de 2026
-1min
MIRÁ
Portada
Sociedad
Los dueños del ingenio Ledesma valúan la venta en 180 millones de dólares
Herederos de una familia judía reclaman un Van Gogh que los Blaquier subastarán por US$180 millones
Tras su publicación en la casa de subastas Sotheby’s, reclamaron su titularidad. Afirman que la obra fue vendida bajo coacción durante la Segunda Guerra Mundial.
17 de noviembre de 2026 - 15:49
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
Un cuadro de Vicent Van Gogh en el medio de una disputa entre los herederos de Blaquier-Arrieta y los de Samuel Fischer.
Gentileza -
Temas en esta nota:
Arte
Subasta
Últimas Noticias
A la espera del efecto Uber
Sube un 20% la tarifa de remises, pero los taxistas postergan su aumento
García Gómez podría recibir una pena de hasta 15 años de prisión
Lourdes Fernández declaró como testigo en el juicio contra su exnovio: “Estoy muy triste”
Los dueños del ingenio Ledesma valúan la venta en 180 millones de dólares
Herederos de una familia judía reclaman un Van Gogh que los Blaquier subastarán por US$180 millones
Presenta Biografía de Jorge Luis Borges
Mariano Llinás: “Ser independiente no se siente como una decisión”
Exclusivo para
Flexibilización de condiciones para beneficiarios del RIGI
A favor de filiales de extranjeras
Los seis días del "Papa peruano"
Más de un millón de personas despidieron a León XIV en Lima
Por
Carlos Noriega
El oficialismo convocó a una sesión especial para este miércoles
Diputados tratará la ley de Defensa de la Soberanía y la Reforma del Banco Central
El hundimiento del submarino
Otro aniversario del hundimiento del ARA San Juan y la impunidad persiste
El País
Por decisión de Mauricio Macri
El PRO le da los votos a Milei para suspender las PASO pero siembra la duda sobre las colectoras
Un mensaje desde el avión
El Papa contó que le pidió a Milei “tomar más en consideración a los más necesitados”
El caso de la jubilada presa por robar carne
Alejandro Slokar: “El juez que no siente vergüenza ante el hambre no merece juzgar a nadie”
El oficialismo convocó a una sesión especial para este miércoles
Diputados tratará la ley de Defensa de la Soberanía y la Reforma del Banco Central
Economía
En el país de las vacas
Con Milei el asado es un lujo: se consumen casi 6 kilos menos de carne por persona que el año pasado
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 17 de noviembre de 2026
Dólar y riesgo país al alza, acciones y bonos soberanos a la baja
Los mercados arrancaron la semana en negativo
Flexibilización de condiciones para beneficiarios del RIGI
A favor de filiales de extranjeras
Sociedad
García Gómez podría recibir una pena de hasta 15 años de prisión
Lourdes Fernández declaró como testigo en el juicio contra su exnovio: “Estoy muy triste”
Los dueños del ingenio Ledesma valúan la venta en 180 millones de dólares
Herederos de una familia judía reclaman un Van Gogh que los Blaquier subastarán por US$180 millones
Tienen 11 y 12 años
Buscan a dos hermanitas desaparecidas en Córdoba
Conmoción en la comunidad científica
Investigan la muerte de un astrónomo en el Planetario de la Universidad de La Plata
Deportes
Criticó la suspensión por 12 partidos
Gerard Piqué defendió a Jesús Owono
Sus objetivos para después del retiro
Leandro Paredes comienza una nueva carrera: su profesión a futuro
Último partido del 2026
Argentina vs. Costa Rica: Dibu Martínez titular y capitán, horario y dónde verlo
Buen estreno del argentino y el español en Turín
Zeballos y Granollers dieron el primer paso en el Masters