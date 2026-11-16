El oficialismo convocó a una sesión especial para este miércoles
Diputados tratará la ley de Defensa de la Soberanía y la Reforma del Banco Central
El proyecto sobre Malvinas amplía las facultades del Ejecutivo ante amenazas externas, habilita operaciones militares controvertidas y desdibuja los límites entre defensa y seguridad interior. La iniciativa que modifica las funciones de la autoridad monetaria permite utilizar el oro y otros activos de sus reservas como garantía para obtener financiamiento internacional.