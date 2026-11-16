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La escritora revisitó el clásico de Sófocles como forma de poner el tema de las desapariciones forzadas en agenda.
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Laura Gómez
16 de noviembre de 2026 - 20:47
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Sara Uribe escribió el texto por encargo de la actriz y directora teatral Sandra Muñoz.
Gentileza -
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