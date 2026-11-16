Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 16 de noviembre de 2026

<span style="white-space: pre-wrap;">El petróleo crudo le quitó a la tradicional harina de soja el primer lugar en el ranking de los productos exportados desde Argentina durante los primeros nueve meses del año, según un reporte de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). El superávit de la balanza energética resultó el 44 por ciento del superávit comercial total. Sin embargo, el viento de cola para el comercio exterior de las materias primas nacionales no resulta suficiente para compensar el deterioro general de la economía. Bajo un esquema que prioriza el dólar barato y el endeudamiento internacional mientras ajusta a las familias y los sectores productivos que generan mayor empleo, los ingresos de divisas se diluyen en el sostenimiento forzado del tipo de cambio y en el pago de compromisos con los acreedores. Para el repunte de la actividad, no queda nada.</span>