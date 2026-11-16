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Lunes nublado

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este lunes 16 de noviembre

Se espera una máxima de 27 grados en el Amba.

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Un posible freno al avance del Súper RIGI

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Se fue el Papa, el deterioro continúa

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Crecen los cierres de colegios privados

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