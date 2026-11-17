Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
MIRÁ
Opens in new window
Portada
Sociedad
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este miércoles 18 de noviembre
Se esperan 27 grados de máxima en la Ciudad.
18 de noviembre de 2026 - 09:30
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
Se esperan 27 grados de máxima en la Ciudad.
Temas en esta nota:
Servicio Meteorológico Nacional
Últimas Noticias
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este miércoles 18 de noviembre
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 18 de noviembre
Noche de las librerías en Homo Sapiens este viernes
Un conversatorio de autoras y autores
La oposición cuestionó la falta de información
Prórroga de seis meses de la emergencia sociosanitaria en el norte salteño
Por
Elena Corvalan
Exclusivo para
Yesera Corral, del grupo belga Etex, tras 120 años en actividad
Durlock cerró su planta en Roca
El Banco Central compró u$s 74 millones en el mercado
Moderada suba de los dólares
Los cortes aumentaron 44,5 por ciento interanual, más que la inflación general
Comer carne de vaca se convirtió en privilegio
Por
Juan Garriga
Un mensaje desde el avión
El Papa contó que le pidió a Milei “tomar más en consideración a los más necesitados”
El País
La suspensión de las PASO
Las colectoras hicieron fracasar, por ahora, la reforma electoral
Por
Eva Moreira
El oficialismo logró el dictamen de mayoría
Un presupuesto en clave electoral
La concentración en San José 1111
“Cristina es la número uno de los militantes”
Un mensaje desde el avión
El Papa contó que le pidió a Milei “tomar más en consideración a los más necesitados”
Economía
Yesera Corral, del grupo belga Etex, tras 120 años en actividad
Durlock cerró su planta en Roca
Los cortes aumentaron 44,5 por ciento interanual, más que la inflación general
Comer carne de vaca se convirtió en privilegio
Por
Juan Garriga
El Banco Central compró u$s 74 millones en el mercado
Moderada suba de los dólares
Los precios mayoristas aumentaron 1,6 en octubre
La inflación no retrocede
Sociedad
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este miércoles 18 de noviembre
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 18 de noviembre
García Gómez podría recibir una pena de hasta 15 años de prisión
Lourdes Fernández declaró como testigo en el juicio contra su exnovio: “Estoy muy triste”
La causa por injuria racial seguirá abierta
Caso Agostina Páez: la Justicia de Brasil rechazó un acuerdo para evitar una condena
Deportes
Goleó a Costa Rica en Córdoba para despedir un año inolvidable
La Selección Argentina cerró el 2026 con una exhibición
A propósito de la docuserie de Netflix sobre el exrey de los pesados
Mike Tyson, un campeón demasiado expuesto ante las cámaras
Por
Alejandro Duchini
Con goles de un exRacing y un exLanús
Paraguay venció a Japón y cerró una gira triunfal en Asia
Este domingo a las 19 en el Monumental
Una buena y dos malas en River para enfrentar a Lanús