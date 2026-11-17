<i><em class="lexical-text-italic" style="white-space: pre-wrap;">Por Daniel Guiñazú</em></i><b><strong class="lexical-text-bold" style="white-space: pre-wrap;">A la Selección van a verla las familias, no los hinchas que cada fin de semana, con tal de seguir a sus equipos</strong></b><span style="white-space: pre-wrap;"> </span><b><strong class="lexical-text-bold" style="white-space: pre-wrap;">son capaces de cualquier desarreglo.</strong></b><span style="white-space: pre-wrap;"> La primera de las tres o seis cuotas con las que pagaron las entradas de la despedida de </span><b><strong class="lexical-text-bold" style="white-space: pre-wrap;">Lionel Messi</strong></b><span style="white-space: pre-wrap;"> del 6 de octubre ante Benin, ya impactó en las liquidaciones de las tarjetas de este mes. </span><span style="white-space: pre-wrap;">Por lo que miles de economías familiares demasiado castigadas por la crisis, se quedaron sin resto para darse un nuevo gustito futbolero treinta días después. Mucho más luego del último adios de Messi, la única superestrella argentina de la pelota.</span>