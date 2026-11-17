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Argentina vs. Costa Rica hoy en vivo por un amistoso: hora, TV y formaciones
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El Mundo
Durante el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen
Sheinbaum se reunió con Xi Jinping y pidió “prosperidad compartida”
Los ultraderechistas José Antonio Kast, de Chile; y Keiko Fujimori, de Perú, también mantuvieron bilaterales con el mandatario chino.
Xi Jinping y Claudia Sheinbaum se reúnen en Shenzhen en el marco de la APEC.
EFE. EFE
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