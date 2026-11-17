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La ruta Madrid-Buenos Aires había sido anunciada hace tan solo 5 meses. La respuesta a los pasajeros que ya habían comprado sus boletos.
17 de noviembre de 2026 - 18:40
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Plus Ultra avión
La compañía anunció un proceso de reestructuración
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