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A 2 días de la final de la Sudamericana
Boca combate el calor en Barranquilla: entrenamiento, banderazo y 11 titular
El Xeneize ya está en Colombia, en la previa de la final que jugará el sábado. “Las finales hay que saber jugarlas”, sostuvo Arruabarrena.
19 de noviembre de 2026 - 14:10
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