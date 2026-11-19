En noviembre se cumplen 2 años de la desaparición en Chile de Julia Chuñil, y 6 años de la desaparición en Paraguay de Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, Lichita. Qué significa en tiempos de llamada “democracia” la desaparición de personas, como continuidad de los modos de violencia represiva con respecto a las dictaduras, siendo mecanismos con los que se pretende atemorizar y paralizar a las familias de las víctimas y a la sociedad. A pesar de los pesares la resistencia feminista, de derechos humanos y popular no ha cesado ni ayer ni hoy. Cuál es la trama de impunidad que hace posible que estos crímenes continúen.