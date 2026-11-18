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Crece la presión cambiaria y Caputo se aferra al riesgo kuka
Hay saudade de compra campeón
El dólar sigue tomando temperatura. El contado con liquidación llegó a 1719 pesos y el blue a 1630. Más brecha con el oficial.
18 de noviembre de 2026 - 23:28
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"Cambien el chip", pidió Luis Caputo en la Rural.
Luis Caputo
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