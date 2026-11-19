Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
MIRÁ
Opens in new window
Portada
El País
Acto por la Memoria, verdad y justicia en las aulas
El emotivo homenaje a Taty Almeida
Con una placa en el claustro central, la comunidad estudiantil recordó a la referente de Madres de Plaza de Mayo.
19 de noviembre de 2026 - 01:45
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
Homenaje a Taty Almeida en el Colegio Nacional de Buenos Aires.
Leandro Teysseire
Últimas Noticias
El presidente del CIN advirtió que en 2027 no tendrán ni "para pagar la luz"
Bartolacci les advierte a legisladores nacionales que les “están dando el golpe de gracia a las universidades”
Negociaciones en Diputados para llegar a una ley de Violencia de género en Santa Fe
La emergencia en el centro de los debates para aprobar la ley sobre violencia de género
El Frente de Sindicatos Unidos presentó su índice salarial en Rosario
El salario mínimo debería superar los 3,2 millones de pesos
El futuro no-todo
La vulnerabilidad del sujeto en medio de las fallas de la supertecnología
Por
Gustavo Fernando Bertran
Exclusivo para
La provincia tiene su propia ley y podría mantener las primarias más allá de lo que pase a nivel nacional
Las PASO bonaerenses: el dique de contención del peronismo para que entren todos
Por
María Belén Robledo
"La espera", una mirada distinta sobre la adopción
Vuelve Cine por la identidad
Fernando de Andreis anunció que quiere ser candidato a jefe de Gobierno
La sombra de Mauricio en la interna porteña
Por
Werner Pertot
Pasó de 16 a 14 años de prisión
Confirmaron la condena a Alperovich por abuso sexual, pero le redujeron la pena
El País
Acto por la Memoria, verdad y justicia en las aulas
El emotivo homenaje a Taty Almeida
Los entretelones del debate en comisión
Una reforma electoral que al gobierno le costó unas colectoras
Por
Eva Moreira
La trastienda de la cumbre en San Fernando
Detrás de la foto: la jugada de Sergio Massa, el aval de Cristina Kirchner y un desafío para Axel Kicillof
Por
Sebastián Cazón
Una democracia limitada
Reforma electoral: Cuando el poder del dinero vale más que el voto
Por
Raúl Kollmann
Economía
Crece la presión cambiaria y Caputo se aferra al riesgo kuka
Hay saudade de compra campeón
El Gobierno porteño quiere seguir con la dinámica de aumentos
El boleto seguiría subiendo fuerte
El programa financiero de Caputo, bajo tensión
Advierten por el agujero de dólares para 2027
Convocatoria de acreedores para Agro de Souza
Hay problemas hasta en los sectores ganadores
Sociedad
Claves de la condena por la Masacre de Barracas
Triple lesbicidio: el precedente histórico y lo que la sentencia dejó afuera
Por
Dolores Curia
Un precedente judicial a favor del colectivo lgbti
Prisión perpetua para el acusado del triple lesbicidio en Barracas
Por
Stanley Luna
Trabajadores y usuarios advierten sobre un relajamiento de los controles
Escalada: el gobierno investiga “de oficio” con un organismo de control en virtual parálisis
Por
Santiago Brunetto
Pasó de 16 a 14 años de prisión
Confirmaron la condena a Alperovich por abuso sexual, pero le redujeron la pena
Deportes
El marplatense y el español cayeron ante los alemanes Krawietz y Puetz
Zeballos y Granollers no pudieron asegurar su clasificación en el Masters
Colapinto encara la recta final del 2026
Alpine acelera en Nevada
El equipo de Arruabarrena vuela con el sueño de la ganar la Copa Sudamericana
Boca viaja a Barranquilla y ya piensa en la adaptación
Lo que dejó la doble fecha FIFA y el mensaje del Dibu Martínez
La nueva Selección y el desafío de volver a enamorar a la gente
Por
Lucas Gatti